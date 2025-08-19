На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Трамп обіцяв Зеленському сприяти обміну всіх на всіх полонених та поверненню цивільних бранців

Також обговорили шляхи повернення викрадених Росією неповнолітніх. 

Трамп обіцяв Зеленському сприяти обміну всіх на всіх полонених та поверненню цивільних бранців
Брифінг Володимира Зеленського в Вашингогні
Фото: скриншот

Президент США обіцяв українському президенту сприяти поверненню всіх цивільних бранців Росії та обміну усіх на усіх полонених. Про це Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Вашингтоні після проведення переговорів із Дональдом Трампом та лідерами Європи.

Окремо йшлося про повернення викрадених українських дітей. Стосовно тих теж є домовленість працювати.

"Непроста система, але буде допомагати мені стосовно обміну всіх на всіх. Не тільки військових полонених, а і цивільних, журналістів, політв'язнів", – сказав Зеленський. 

Він висловив вдячність Дональду Трампу за проведення зустрічей та докладені зусилля. 
