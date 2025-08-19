Трамп обіцяв Зеленському сприяти обміну всіх на всіх полонених та поверненню цивільних бранців

Президент США обіцяв українському президенту сприяти поверненню всіх цивільних бранців Росії та обміну усіх на усіх полонених. Про це Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Вашингтоні після проведення переговорів із Дональдом Трампом та лідерами Європи.

Окремо йшлося про повернення викрадених українських дітей. Стосовно тих теж є домовленість працювати.

"Непроста система, але буде допомагати мені стосовно обміну всіх на всіх. Не тільки військових полонених, а і цивільних, журналістів, політв'язнів", – сказав Зеленський.

Він висловив вдячність Дональду Трампу за проведення зустрічей та докладені зусилля.