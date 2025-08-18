Больові точки. Проблеми під Добропіллям
ГоловнаСвіт

В Росії визнали “небажаним” німецький фонд, створений для виплат компенсацій жертвам нацизму

Зараз фонд займається проектами зі збереження пам'яті про нацистські злочини та їхніх жертв, а також захистом прав людини.

В Росії визнали “небажаним” німецький фонд, створений для виплат компенсацій жертвам нацизму
Фонд "Пам'ять, відповідальність та майбутнє"
Фото: Фонд "Пам'ять, відповідальність та майбутнє"

Генпрокуратура Росії визнала "небажаною" діяльність німецького фонду "Пам'ять, відповідальність та майбутнє".

Про це повідомляє “Настоящее время” (проєкт “Радіо Свобода” та “Голосу Америки”).

У Генпрокуратурі Росії заявили, що після початку "СВО", тобто повномасштабної війни, фонд зайняв "політично заангажовану антиросійську позицію, поширюючи заклики до підтримки України та організовуючи збір пожертв".

"Діяльність фонду також спрямована на порушення територіальної цілісності Російської Федерації, посилення військового протистояння, радикалізацію суспільства та культивування русофобії", – вважають у російській Генпрокуратурі.

Фонд "Пам'ять, відповідальність та майбутнє" був створений у 2000 році урядом Німеччини та представниками німецького бізнесу. Він займався виплатами компенсацій колишнім в'язням нацистських концтаборів та жертвам примусової праці під час Другої світової війни. 

За даними DW, з 2000 по 2007 роки компенсації отримали понад 1,6 млн осіб із 80 країн світу, зокрема у Росії. Для цього фонд перерахував майже 4,5 млрд євро, суми компенсацій становили від 2,5 до 7,5 тис. євро.

Зараз фонд займається проектами зі збереження пам'яті про нацистські злочини та їхніх жертв, а також захистом прав людини.
