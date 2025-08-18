Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зеленський прокоментував переговори з Трампом: йшлося про найчутливіші питання, території обговоримо на тристоронній зустрічі

На зустрічі з європейськими лідерами детальніше обговорять гарантії безпеки. 

Володимир Зеленський
Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський обговорив з американським колегою "найчутливіші питання", сказав він за результатами двосторонніх перемовин у Білому домі (трансляція Радіо Свободи). Український президент охарактеризував зустріч як дуже хорошу. 

На початку розширеної зустрічі з європейськими лідерами він висловив їм вдячність за участь. Зеленський сказав, що усі вони хочуть, аби Росія зупинила війну.

"Будемо говорити про безпекові гарантії. США уже дають потужний сигнал. Другий момент – гуманітарний напрямок, дуже важливо обмінятися всіма полоненими", – сказав Зеленський. 

Він додав, що питання територій обговорюватимуть на зустрічі між ним, Дональдом Трампом і Владіміром Путіним. 

Зеленський поінформував Трампа про ситуацію на полі бою. Він назвав зустріч із Трампом конструктивною і додав, що бачить єдність. 

В Овальному кабінеті, де проходили перемовини, Трамп приготував мапу України з позначками вільних і окупованих частин. 
