На зустрічі з європейськими лідерами детальніше обговорять гарантії безпеки.

Президент Володимир Зеленський обговорив з американським колегою "найчутливіші питання", сказав він за результатами двосторонніх перемовин у Білому домі (трансляція Радіо Свободи). Український президент охарактеризував зустріч як дуже хорошу.

На початку розширеної зустрічі з європейськими лідерами він висловив їм вдячність за участь. Зеленський сказав, що усі вони хочуть, аби Росія зупинила війну.

"Будемо говорити про безпекові гарантії. США уже дають потужний сигнал. Другий момент – гуманітарний напрямок, дуже важливо обмінятися всіма полоненими", – сказав Зеленський.

Він додав, що питання територій обговорюватимуть на зустрічі між ним, Дональдом Трампом і Владіміром Путіним.

Зеленський поінформував Трампа про ситуацію на полі бою. Він назвав зустріч із Трампом конструктивною і додав, що бачить єдність.

В Овальному кабінеті, де проходили перемовини, Трамп приготував мапу України з позначками вільних і окупованих частин.