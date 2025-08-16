На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп оцінив зустріч з Путіним на 10 балів з 10

Угоди не сталося через "одну значну річ".

Трамп оцінив зустріч з Путіним на 10 балів з 10
Зустріч Дональда Трампа із Путіним
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю американському телеканалу Fox News назвав свою зустріч з російським диктатором Путіним "чудовою" і оцінив її у "10 балів з 10 можливих".

Як пише BBC, господар Білого дому повторив неодноразово використані ним у промовах тези про те, що добре ладнає з Путіним, який нібито хоче досягти угоди про мир. Проте цього разу, за словами Трампа, на заваді стала "одна значна річ" - яка саме, президент не уточнив.

Республіканець також заявив, що далі "справа за Зеленським щодо досягнення угоди" і додав, що буде організовано переговори між Росією та Україною за участю Володимира Зеленського і Путіна.
