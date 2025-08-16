Трамп оцінив зустріч з Путіним на 10 балів з 10

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю американському телеканалу Fox News назвав свою зустріч з російським диктатором Путіним "чудовою" і оцінив її у "10 балів з 10 можливих".

Як пише BBC, господар Білого дому повторив неодноразово використані ним у промовах тези про те, що добре ладнає з Путіним, який нібито хоче досягти угоди про мир. Проте цього разу, за словами Трампа, на заваді стала "одна значна річ" - яка саме, президент не уточнив.

Республіканець також заявив, що далі "справа за Зеленським щодо досягнення угоди" і додав, що буде організовано переговори між Росією та Україною за участю Володимира Зеленського і Путіна.