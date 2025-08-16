​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Пресконференція Трампа та Путіна на Алясці

Головне з виступу за підсумками саміту.

Пресконференція Трампа та Путіна на Алясці
Путін і Трамп під час пресконференції
Фото: ВВС

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін завершили саміт в місті Анкоридж, штат Аляска. Розмова політиків за участі їхніх радників та міністрів тривала близько трьох годин.

За підсумками діалогу Трамп та Путін вийшли до преси. Далі - зміст їхніх заяв.

Путін розпочав пресконференцію з лекції про "спільну історію та православні храми на Алясці" і "скочування відносин зі США до найнижчої точки з часів Другої світової війни", після чого цинічно заявив про те, що "росіяни вважають український народ братським, а те, що відбувається, трагедією". Згодом він пригрозив Україні та європейським лідерам, щоб ті "не намагалася чинити опір прогресу, досягнутому сьогодні".

Він додав, що згоден з Трампом, що, якби той був президентом у 2022 році, то бойових дій не було б, бо він "попереджав попередню адміністрацію про те, що не треба доводити ситуацію".

Трамп: "Я маю зателефонувати лідерам НАТО, зателефонувати Президенту Зеленському і повідомити про результати зустрічі. Ми досягли великого прогресу сьогодні. Я завжди мав з Владіміром чудові відносини. В нас була продуктивна зустріч, з багатьох питань досягнуто домовленостей. Є одна важлива тема, з якої ми не дійшли згоди. Угоди немає, поки ми її не досягнули. Ми з вами скоро побачимося, пане президенте". 

Путін: "Наступний раз у Москві". 

Трамп та Путін не відповідали на запитання журналістів і швидко залишили пресзалу.
