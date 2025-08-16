У Дії тимчасово не працюватиме частина сервісів

Починаючи із 20:00 16 серпня до 8:00 18 серпня на порталі та в застосунку «Дія» частина послуг буде недоступною через планові технічні роботи.

Як повідомили в «Дії», причиною є оновлення державних реєстрів, з яких Дія підтягує інформацію для відображення послуг. Під час робіт у ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших реєстрах користувачі не зможуть отримати низку послуг, зокрема:

реєстрація, внесення змін та припинення ФОП;

Дія.QR;

єВідновлення;

бронювання працівників;

перереєстрація авто;

актові записи (про зміну імені, народження, шлюб, розлучення);

заява про субсидію;

гранти єРобота та інші.

Інші сервіси «Дії» працюватимуть у звичному режимі.

Мін’юст рекомендував українцям у такому випадку скористатися необхідними послугами завчасно або після завершення технічних робіт.