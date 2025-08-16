«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Дії тимчасово не працюватиме частина сервісів

Річ у тім, що Мін’юст планово оновлюватиме реєстри.

У Дії тимчасово не працюватиме частина сервісів
Дія
Фото: скрін

Починаючи із 20:00 16 серпня до 8:00 18 серпня на порталі та в застосунку «Дія» частина послуг буде недоступною через планові технічні роботи.

Як повідомили в «Дії», причиною є оновлення державних реєстрів, з яких Дія підтягує інформацію для відображення послуг. Під час робіт у ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших реєстрах користувачі не зможуть отримати низку послуг, зокрема:

  • реєстрація, внесення змін та припинення ФОП;
  • Дія.QR;
  • єВідновлення;
  • бронювання працівників;
  • перереєстрація авто;
  • актові записи (про зміну імені, народження, шлюб, розлучення);
  • заява про субсидію;
  • гранти єРобота та інші.

Інші сервіси «Дії» працюватимуть у звичному режимі.

Мін’юст рекомендував українцям у такому випадку скористатися необхідними послугами завчасно або після завершення технічних робіт.
