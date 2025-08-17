На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Генштаб: Сили оборони зачистили від російських окупантів шість населених пунктів Донеччини

На Північно-Слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися вперед в районі Яблунівки Сумської області просування склало до 1000 метрів.

Генштаб: Сили оборони зачистили від російських окупантів шість населених пунктів Донеччини
карта Добропільського напрямку
Фото: Deep State

Сили оборони України зачистили населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь на Донеччині від ворожих військ. Також зафіксовано просування українських військ на Північно-Слобожанському напрямку.

Про це інформує Генштаб ЗСУ. 

"Із 4 по 16 серпня, в результаті спільних дій частин і підрозділів Національної гвардії України та Збройних Сил України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь", – ідеться у повідомленні.

У результаті активних дій в операційній зоні корпусу противник зазнав значних втрат у живій силі. За даними на 16 серпня, вони становлять:

  • безповоротні – 910 осіб,
  • санітарні – 335 осіб,
  • полон – 37 осіб.

Також Сили оборони знищили та пошкодили 8 танків російських окупантів, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці  авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 18 гармат та 91 БпЛА різних типів.

Також триває проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля на Донеччині. Сили 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачистили від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ

Підрозділи 19-го армійського корпусу, які діють на Донеччині, тільки минулої доби взяли в полон 6 російських військовослужбовців.

"Минулої доби в результаті активних дій на Північно-Слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях, зокрема в районі Яблунівки Сумської області просування склало до 1000 метрів", – додають у Генштабі.
