Генштаб: Сили оборони зачистили від російських окупантів шість населених пунктів Донеччини

На Північно-Слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися вперед в районі Яблунівки Сумської області просування склало до 1000 метрів.

Сили оборони України зачистили населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь на Донеччині від ворожих військ. Також зафіксовано просування українських військ на Північно-Слобожанському напрямку.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"Із 4 по 16 серпня, в результаті спільних дій частин і підрозділів Національної гвардії України та Збройних Сил України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь", – ідеться у повідомленні.

У результаті активних дій в операційній зоні корпусу противник зазнав значних втрат у живій силі. За даними на 16 серпня, вони становлять:

безповоротні – 910 осіб,

санітарні – 335 осіб,

полон – 37 осіб.

Також Сили оборони знищили та пошкодили 8 танків російських окупантів, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 18 гармат та 91 БпЛА різних типів.

Також триває проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля на Донеччині. Сили 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачистили від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ.

Підрозділи 19-го армійського корпусу, які діють на Донеччині, тільки минулої доби взяли в полон 6 російських військовослужбовців.

"Минулої доби в результаті активних дій на Північно-Слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях, зокрема в районі Яблунівки Сумської області просування склало до 1000 метрів", – додають у Генштабі.