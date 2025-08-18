«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
​Росіяни атакували Харківщину КАБами, балістикою і дронами, загинули люди

34 людини постраждали, серед них 6 – діти.

Наслідки атаки у Харкові
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 10 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів 5 людей загинули, зокрема 2 дітей. 34 людини постраждали, серед них 6 – діти.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові загинули 5 людей, зокрема 1,5-річна дівчинка і 16-річний хлопець, постраждали 30 людей.

У Куп'янсьук постраждав 43-річний чоловік; у с. Лісне Малоданилівської громади постраждали 49-річний і 51-річний чоловіки та 48-річна жінка.

Ворог атакував ракетою та 5 БпЛА Індустріальний район Харкова.

Росіяни застосовували по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 ракета «Іскандер-М»;
  • 2 КАБ;
  • 20 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 1 fpv-дрон;
  • 5 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено 19 багатоквартирних будинків, 25 автомобілів; 
  • у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ), багатоквартирний і приватний будинки, автомобіль, господарчу споруду (с. Підсереднє), підприємство, 6 автомобілів (с. Шевченкове), господарчу споруду (с. Одрадне), складські приміщення (с. Гнилиця); 
  • у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Гороховатка); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено складське приміщення, автомобіль (с. Кочеток).

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та в напрямку населених пунктів Хатнє, Одрадне.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та в напрямку Куп’янська, Нової Кругляківки.
