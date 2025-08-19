BBC: Трамп збрехав, що завершив шість війн без припинення вогню

Раніше республіканець не цурався цього словосполучення, звітуючи про успіхи.

Британський мовник BBC у проєкті Verify провів фактчекінг заяви президента США Дональда Трампа щодо того, що він буцімто "завершив шість війн за шість місяців, не уклавши жодної угоди про припинення вогню".

Насправді господар Білого дому постійно вживав саме це словосполучення, звітуючи у соціальних мережах про власні зусилля з вирішення конфліктів у світі:

"Я радий повідомити, що Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню".

"Іран розпочне режим припинення вогню, через 12 годин це зробить Ізраїль, а через 24 години світ святкуватиме офіційне завершення 12-денної війни".

"Я закликаю прем'єр-міністра Таїланду припинити вогонь та завершити війну, яка зараз точиться" (пізніше держсекретар Марко Рубіо оголосить про "негайне та безумовне припинення вогню" між Таїландом та Камбоджею).

Раніше прессекретарка Трампа Каролін Лівітт пояснила, які саме шість війн мав на увазі президент: між Таїландом та Камбоджею, Ізраїлем та Іраном, Руандою та ДР Конго, Індією та Пакистаном, Сербією та Косово, Єгиптом та Ефіопією.