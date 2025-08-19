ОГП: на Запоріжжі 9 посадовців отримали підозри у розтраті понад 10,6 млн грн бюджетних коштів

У Запорізькій області про підозру повідомлено посадовцям органів влади та керівникам підприємств у розтраті бюджетних коштів понад 10,6 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Фото: ОГП

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури викрито низку посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування та керівників комунальних підприємств і суб’єктів господарювання, дії яких пов’язані зі зловживанням службовим становищем, розтратою бюджетних коштів та іншими корупційними правопорушеннями", — ідеться у повідомленні.

Як повідомляють у відомстві, загальна сума збитків становить понад 10,6 млн грн.

Серед підозрюваних:

перший заступник директора одного з департаментів Запорізької міської ради, який розтратив понад 8,6 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі систем безперебійного живлення для закладів освіти міста;*

колишній керівник управління Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, через службову недбалість якого підрядники завищили обсяги робіт з ремонту укриттів у школах, чим завдано збитки на майже 300 тис. грн;

селищний голова, який уклав додаткові договори на постачання електроенергії за завищеною ціною, спричинивши збитки місцевому бюджету на понад 606 тис. грн;

сільський голова, який розтратив майже 200 тис. грн бюджетних коштів під час закупівель товарів та послуг;

директор комунального підприємства Запоріжжя, який придбав електроенергію за завищеною ціною, чим завдав збитків бюджету на 400 тис. грн;

директор комунального підприємства Мелітопольського району, який розтратив більше 310 тис. грн під час закупівлі ноутбуків для закладів освіти;

директор комунального підприємства у медичній сфері, через службову недбалість якого під час закупівлі природного газу для лікарні спричинено збитки на майже 156 тис. грн;

директор підрядної організації, який завищив вартість робіт під час капремонту в будівлі Запорізького обласного центру молоді та заволодів 100 тис. грн бюджетних коштів;

завідувач відділу закладу фахової передвищої освіти, який отримав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішень службовою особою.

Фото: ОГП

"Усі зазначені факти підтверджені матеріалами кримінальних проваджень, які розслідуються за статтями 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 364 (зловживання владою або службовим становищем), 367 (службова недбалість), 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України", — додають у генпрокуратурі.

Комплексні заходи з викриття здійснювалися прокурорами органів прокуратури Запорізької області спільно з Національною поліцією та Службою безпеки України.

Процесуальне керівництво забезпечували Запорізька обласна прокуратура, а також Вознесенівська, Дніпровська, Шевченківська окружні прокуратури м. Запоріжжя, Мелітопольська, Пологівська та Запорізька окружні прокуратури.