Кабмін зробив електронну чергу в ТЦК постійним сервісом

Е-черга з травня 2024 року працювала в тестовому режимі.

Кабмін остаточно унормував використання сервісу електронної черги в ТЦК та СП.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, електронна черга з травня 2024 року працювала в тестовому режимі. 

«Тепер вона стає постійним важливим сервісом, яким можуть скористатися військовозобов’язані, військовослужбовці та їхні рідні. Таким чином реалізуємо наші ключові пріоритети: людиноцентричність, цифровізація процесів, вільна взаємодія держави та громадян, зручні послуги», - запевнив очільник Міноборони.

Шмигаль запевнив, що будуть прибирати «живі» черги під центрами комплектування і пришвидшать та впорядкують процедури прийому громадян.

«Одночасно працюємо над переведенням в “цифру” якнайбільше послуг і формуємо екосистему Електронного ТЦК, який функціонуватиме в онлайн-режимі», - додав міністр.
