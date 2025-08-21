«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Посадовців Міноборони та постачальника викрили на постачанні неякісного спорядження для ЗСУ

Збитки сягають понад 25 млн грн.

Посадовців Міноборони та постачальника викрили на постачанні неякісного спорядження для ЗСУ
повідомлення підозр фігурантам схеми

Посадовців Міністерства оборони і постачальника викрили на постачанні неякісного спорядження для ЗСУ.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у грудні 2024 року директор товариства, виконуючи умови укладеного договору, поставив державному підприємству Міністерства оборони 18 000 захисних балістичних окулярів-масок.

Начальник спецпідрозділу та інші службові особи відомства належним чином не проконтролювали якість товару. Попри те, що перші зразки продукції отримали негативні заключення після проведення лабораторних випробувань, посадовці не ініціювали проведення повторних випробувань в акредитованих лабораторіях. 

Тоді постачальник  надав позитивні протоколи випробувань від іншої організації, а начальник спецпідрозділу Міноборони затвердив партію товару, як якісну.

Згодом постачальник передав закуплені окуляри-маски до військової частини і отримав на свій рахунок бюджетні кошти. У результаті Міноборони зазнало збитків на понад 25,7 млн грн.

Одного зловмисника уже затримали, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. На причетність до вчинення злочинів перевіряють інших службових осіб Міноборони.
Теми: , ,
