Екскерівництво Держгеокадастру підозрюють у розкраданні 500 га держземель на Дніпропетровщині

Слідчі ДБР повідомили про підозру чотирьом фігурантам, зокрема колишньому голові Держгеокадастру України.

Екскерівництво Держгеокадастру підозрюють у розкраданні 500 га держземель на Дніпропетровщині
Фото: Офіс Генпрокурора

Колишні посадовці Держгеокадастру незаконно вилучили понад 500 гектарів землі державного підприємства «ДГ «Дніпро» Інституту зрошуваного землеробства НААН України. Це відбувалося попри наявність чинних актів постійного користування, повідомляє ДБР та Офіс Генпрокурора

Частину ділянок — 239,34 га вартістю близько 24 млн грн — було безоплатно передано у приватну власність через підставних осіб. Згодом більшість із них відчужили на користь одного кінцевого бенефіціара та пов’язаних із ним осіб. У підсумку вони зосередили у власності 106 ділянок загальною площею 206 га.

Слідчі ДБР повідомили про підозру чотирьом фігурантам:

  • колишньому голові Держгеокадастру України (службова недбалість, ч. 2 ст. 367 ККУ);
  • колишньому начальнику ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області, а нині депутату міськради (заволодіння державним майном, ч. 5 ст. 191 ККУ);
  • колишньому начальнику районного відділу Держгеокадастру у Дніпропетровській області (заволодіння державним майном, ч. 5 ст. 191 ККУ);
  • колишньому керівнику ДП «ДГ «Дніпро» ІЗК НААН (заволодіння державним майном, ч. 5 ст. 191 ККУ).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
﻿
