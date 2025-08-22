«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
На Харківщині затримали залізничника за підозрою у шпигунстві за військовими ешелонами

У матеріалах справи йдеться, що фігурант збирав розвіддані, коли ремонтував колії на прикордонні східного регіону.

Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Харківщині 48-річного інженера-монтажника місцевої філії Укрзалізниці за підозрою у шпигунстві за військовими ешелонами, повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, фігурант збирав розвіддані, коли ремонтував колії на прикордонні східного регіону. Під час відновлювальних робіт залізничник приховано відстежував рухомий склад ЗСУ.

Найбільше ворога цікавила кількість, маршрути руху та види озброєнь, що рухалися в напрямку передової.

Крім того, під час робочих поїздок чоловік фіксував на гугл-картах розташування оборонних ліній та інших локацій українських військ. Зібрану інформацію він месенджером передавав куратору, особу якого вже встановлено Службою безпеки.

За наявними даними, окупанти планували використати розвіддані для підготовки нових бомбових та дронових ударів по прикордонню Харківщини.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали на початковому етапі його розвідактивності.

Як встановило розслідування, залізничник потрапив у поле зору російської спецслужби, коли публікував свої антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено смартфон із анонімним чатом, який він використовував для контактів з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
