У складі 7 корпусу ДШВ створили 147 окрему артилерійську бригаду

Командиром 147 окремої артилерійської бригади призначили полковника Віктора Довгаля.

У складі 7 корпусу ДШВ створили 147 окрему артилерійську бригаду
Українські бійці ДШВ, ілюстративне фото
Фото: 199 навчальний центр ДШВ ЗСУ

У складі 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ створили нову військову частину – 147 окрему артилерійську бригаду ДШВ ЗС України.

Про це повідомили у телеграмі ДШВ. 

Нову артилерійську бригаду оснастять сучасними західними артсистемами, здатними вражати противника на дальніх дистанціях з високою точністю. У її складі діятимуть також розрахунки безпілотних систем та інші бойові підрозділи, що забезпечуватимуть перевагу у вогневому ураженні.

Командиром 147 окремої артилерійської бригади призначили полковника Віктора Довгаля – бойового офіцера, який воює з 2014 року, повного лицаря ордена Богдана Хмельницького. Протягом крайніх двох років він керував артилерією у 46 окремій аеромобільній бригаді ДШВ ЗС України.

"147 окрема артилерійська бригада — це не лише про сучасну техніку, а й про людей. У її лавах - десатники, які вже пройшли крізь війну, загартовані боями і готові до нових викликів", – зазначили у ДШВ. 

  • У липні сьомий корпус Десантно-штурмових військ очолив полковник Євген Ласійчук.
