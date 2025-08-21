Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​ДБР викрило мільйонні махінації на закупівлі спецодягу для рятувальників ДСНС на Вінниччині

Повідомлено про підозру колишньому керівнику ГУ ДСНС у Вінницькій області та ексначальнику відділу ресурсного забезпечення.

Фото: ДБР
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому керівнику ГУ ДСНС у Вінницькій області та ексначальнику відділу ресурсного забезпечення. 

Про це повідомляє пресслужба ДБР. 

У 2022 році управління здійснило закупівлю 790 комплектів спеціального радіаційно-хімічно-біологічного захисту (РХБ). Слідство встановило, що вартість одного комплекту становила 8,1 тис. грн, тоді як середньоринкова ціна становила близько 4 тисячі 417 грн. Договір укладали з конкретною фірмою за завищеними цінами.

"Через такі дії державі було завдано збитків на 6,4 млн грн. Згодом експертиза підтвердила, що закуплені комплекти не відповідали вимогам ДСТУ і фактично не могли забезпечити належний захист", - йдеться в повідомленні.

Наразі обидва фігуранти вже не працюють у ДСНС. Їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК (розтрата бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Окрім цього, колишній очільник ГУ ДСНС Вінниччини вже перебуває під вартою у межах іншого кримінального провадження.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 
﻿
