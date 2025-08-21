Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Рада підтримала за основу виплату щомісяця 50 тисяч гривень на лікування військовим, які повернулись з полону

Попереду ще розгляд у другому читанні.

Рада підтримала за основу виплату щомісяця 50 тисяч гривень на лікування військовим, які повернулись з полону
Звільнені з полону захисники
Фото: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими в Telegram

Сьогодні, 21 серпня, Верховна Рада підтримала за основу виплату щомісяця 50 тисяч гривень на лікування військовим, які повернулись з полону (законопроєкт 13627).

Як зазначають нардепи, законопроєкт у першому читанні отримав 270 голосів. 

Йдеться про захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування. 

Щомісячну додаткову винагороду в розмірі 50 тисяч гривень мають платити протягом перших трьох місяців лікування. Норма поширюється на стаціонарне, амбулаторне лікування та реабілітацію.

Виплата поширюватиметься на лікування, яке необхідне через поранення (каліцтво, травма, контузія) або захворюванні, які набуті чи загострилися під час перебування в полоні.

Водночас особи, які здалися в полон добровільно або вчинили злочин проти України, не матимуть права на виплати.

Норму про виплати протягом лише перших трьох місяців можуть прибрати до другого читання законопроєкту. 
