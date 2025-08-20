«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські обстріли на Дніпропетровщині загинув цивільний

Під обстрілами окупантів опинилася Нікопольщина і Синельниківщина.

Через російські обстріли на Дніпропетровщині загинув цивільний
обстріли Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Ворожа армія продовжує обстрілювати Дніпропетровську область. Упродовж дня росіяни атакували Нікопольський район дронами.

Про це розповідає очільник ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня 20 серпня російська армія била по Нікопольському району здебільшого FPV-дронами. Влучання зафіксовані у Нікополі та Марганецькій громаді. 

Під ворожими обстрілами опинилася і Межівська громада, що на Синельниківщині. Покровську у тому ж районі агресор атакував КАБами. 

На жаль, загинув чоловік. Виникло кілька пожеж. Зайнялися автівки та приватний будинок. Ще одна оселя і машина побиті.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies