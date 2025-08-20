Через російські обстріли на Дніпропетровщині загинув цивільний

Під обстрілами окупантів опинилася Нікопольщина і Синельниківщина.

Ворожа армія продовжує обстрілювати Дніпропетровську область. Упродовж дня росіяни атакували Нікопольський район дронами.

Про це розповідає очільник ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня 20 серпня російська армія била по Нікопольському району здебільшого FPV-дронами. Влучання зафіксовані у Нікополі та Марганецькій громаді.

Під ворожими обстрілами опинилася і Межівська громада, що на Синельниківщині. Покровську у тому ж районі агресор атакував КАБами.

На жаль, загинув чоловік. Виникло кілька пожеж. Зайнялися автівки та приватний будинок. Ще одна оселя і машина побиті.