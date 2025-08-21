Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Українців об'єднують перемоги ЗСУ, а роз’єднують - взаємні звинувачення та політичні конфлікти, - опитування

На другому місці серед об'єднавчих факторів – взаємодопомога. 

Українців об'єднують перемоги ЗСУ, а роз’єднують - взаємні звинувачення та політичні конфлікти, - опитування
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Перемоги Збройних сил України є ключовим фактором єднання українців сьогодні - 55% вибрали цей пункт, відповідаючи на запитання, з чим вони асоціюють незалежність і єдність.

Про це свідчать результати національного онлайн-опитування до Дня Незалежності, проведеного Соціологічною групою Рейтинг, передає "Інтерфакс-Україна".

На другому місці серед об'єднавчих факторів – взаємодопомога (цей пункт вибрала понад третина опитаних). Також значний потенціал для об’єднання має відбудова країни - її також позначили близько третини українців за кордоном і вдома.

Найбільше роз’єднувати суспільство можуть взаємні звинувачення (57%), політичні конфлікти (52%) й економічна криза (37%). При цьому респонденти, які виїхали в інші країни Європи під час війни відносно більше акцентують увагу на взаємних звинуваченнях (68%) і мовних питаннях (34%) як чинниках роз’єднання.

Серед подій та символів незалежності поруч із декларацією 1991 року (51%) українці згадують опір з 2022 року (51%), події АТО/ООС (42%) і Революцію Гідності (47%) як найважливіші події для формування сучасної нації. Українці, які виїхали до інших країн Європи, відносно частіше згадують серед значимих подій отримання статус кандидата на членство в ЄС (22% порівняно з 15% серед респондентів в Україні).

Також більшість українців виступає за вступ до ЄС (75%) і НАТО (71%). Серед українців, які вимушено покинули країну з 2022 року, ця підтримка ще сильніша (83% і 78%).

‍В рамках досліждення методом CAWI (Computer-Assisted Web Interview) – було опитано 1600 респондентів в підконтрольних регіонах України та 500 в інших 27 країнах Європи віком від 18 років. Результати, зібрані в Україні, зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України, в інших країнах - з використанням актуальних даних UNHC (United Nations High Commissioner for Refugees, показник українців, які подали заяву на отримання притулку, ТП або аналогічні національні програми захисту).
