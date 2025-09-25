Серед державних інституцій українці довіряють Нацгвардії та СБУ, серед міжнародних - Євросоюз, - опитування

Також переважна більшість наших громадян вірить, що Україна зможе успішно впровадити необхідні реформи для вступу до ЄС.

Більшість українців довіряють таким державним, безпековим та правозахисним інституціям, як Національна гвардія та Служба безпеки.

Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг" 31 липня - 5 серпня 2025 року.

Так, серед державних безпекових і правозахисних інституцій найвищий рівень довіри мають Націгвардія (84%) та Служба безпеки України (78%). Також значний рівень довіри мають Державна прикордонна служба (62%), Центр протидії дезінформації (55%) і Національна поліція (48%).

Українці продовжують демонструвати високу довіру до міжнародних партнерів. Найвищий рівень підтримки мають Європейський Союз (63%), Міжнародний валютний фонд (58%), НАТО (54%) та Рада Європи (53%). Організація Об’єднаних Націй (40%) та ОБСЄ (37%) також вважаються опитуваними надійними партнерами України.

"Молоді українці (18–29 років) виявляють особливо високу довіру до силових структур, що є відображенням їхнього безпосереднього досвіду війни та важливої ролі, яку ці інституції відіграють у захисті життя та громад. Цей показник також підкреслює, що реформи визнаються молодим поколінням, вселяючи оптимізм щодо того, що майбутні лідери України бачать цінність у побудові стійких, орієнтованих на ЄС державних інституцій навіть в умовах війни", - зазначається в повідомленні.

Щодо євроінтеграції, то переважна більшість (68%) українців вірить, що Україна зможе успішно впровадити необхідні реформи для вступу до ЄС. Водночас, лише 8% очікують вступу протягом одного-двох років. Найчастіше українці очікують на вступ протягом п'яти років (25%) або п'яти-десяти років (31%).

Реформи, які громадяни оцінюють найпозитивніше, – це цифрова трансформація (70% задоволені) та прогрес у сфері ґендерної рівності (60%).

Водночас зберігається незадоволення антикорупційними заходами - 86% респондентів висловили своє несхвалення, що робить це питання найактуальнішим викликом для реформаторської програми України.

Найважливішими формами допомоги від ЄС українці бачать боротьбу з корупцією (62%), підтримку в розслідуванні воєнних злочинів (44%) і допомогу на звільнених від російської окупації територіях України (40%). Стратегічна комунікація була оцінена як найефективніша сфера підтримки ЄС (55%), що відображає запит громадян на точну та прозору інформацію про перебіг реформ.

Майже половина респондентів (49%) також вважають консультації щодо вступу до ЄС ефективними.