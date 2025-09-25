Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Серед державних інституцій українці довіряють Нацгвардії та СБУ, серед міжнародних - Євросоюз, - опитування

Також переважна більшість наших громадян вірить, що Україна зможе успішно впровадити необхідні реформи для вступу до ЄС.

Серед державних інституцій українці довіряють Нацгвардії та СБУ, серед міжнародних - Євросоюз, - опитування
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

Більшість українців довіряють таким державним, безпековим та правозахисним інституціям, як Національна гвардія та Служба безпеки

Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг" 31 липня - 5 серпня 2025 року.

Так, серед державних безпекових і правозахисних інституцій найвищий рівень довіри мають Націгвардія (84%) та Служба безпеки України (78%). Також значний рівень довіри мають Державна прикордонна служба (62%), Центр протидії дезінформації (55%) і Національна поліція (48%).

Українці продовжують демонструвати високу довіру до міжнародних партнерів. Найвищий рівень підтримки мають Європейський Союз (63%), Міжнародний валютний фонд (58%), НАТО (54%) та Рада Європи (53%). Організація Об’єднаних Націй (40%) та ОБСЄ (37%) також вважаються опитуваними надійними партнерами України. 

"Молоді українці (18–29 років) виявляють особливо високу довіру до силових структур, що є відображенням їхнього безпосереднього досвіду війни та важливої ролі, яку ці інституції відіграють у захисті життя та громад. Цей показник також підкреслює, що реформи визнаються молодим поколінням, вселяючи оптимізм щодо того, що майбутні лідери України бачать цінність у побудові стійких, орієнтованих на ЄС державних інституцій навіть в умовах війни", - зазначається в повідомленні. 

Щодо євроінтеграції, то переважна більшість (68%) українців вірить, що Україна зможе успішно впровадити необхідні реформи для вступу до ЄС. Водночас, лише 8% очікують вступу протягом одного-двох років. Найчастіше українці очікують на вступ протягом п'яти років (25%) або п'яти-десяти років (31%).

Реформи, які громадяни оцінюють найпозитивніше, – це цифрова трансформація (70% задоволені) та прогрес у сфері ґендерної рівності (60%).

Водночас зберігається незадоволення антикорупційними заходами - 86% респондентів висловили своє несхвалення, що робить це питання найактуальнішим викликом для реформаторської програми України.

Найважливішими формами допомоги від ЄС українці бачать боротьбу з корупцією (62%), підтримку в розслідуванні воєнних злочинів (44%) і допомогу на звільнених від російської окупації територіях України (40%). Стратегічна комунікація була оцінена як найефективніша сфера підтримки ЄС (55%), що відображає запит громадян на точну та прозору інформацію про перебіг реформ.

Майже половина респондентів (49%) також вважають консультації щодо вступу до ЄС ефективними.
﻿
