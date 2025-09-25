Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
СБУ прокоментувала обшуки і запевнила, що вони не пов'язані з тиском на НАБУ

Кримінальне провадження стосується зловживань у вантажних перевезеннях. 

СБУ прокоментувала обшуки і запевнила, що вони не пов'язані з тиском на НАБУ
Фото: ovu.com.ua

В СБУ прокоментували обшуки в посадовців АТ “Укрзалізниця”, про які раніше попередили в Національному антикорбюро. Служба безпеки запевнила, що санкціоновані обшуки проходять винятково в посадовців УЗ і приватних бізнесменів, що фігурують у провадженні.

Кримінальна справа стосується зловживань у сфері вантажних перевезень. СБУ заявила, що обшуки не пов’язані з тиском на незалежність антикорупційних інституцій. 

Усі заходи відбуваються із дотриманням законодавства України.

Будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке відіграє ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими”, – додали в Службі безпеки. 

Сьогодні вранці НАБУ повідомило про обшуки в колишніх детективів, які зараз є працівниками Укрзалізниці. Ці детективи займалися розслідуванням проти злочинних організованих груп на державних підприємствах і в органах влади, серед них і СБУ. Бюро вважає слідчі дії можливою ознакою посилення тиску на антикорупційні органи.

Контекст

В НАБУ і САП заявили про тиск після того, як влада спробувала підпорядкувати їх генеральному прокурору. Тоді Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що не стосувався антикорупційної діяльності, з поправками, які фактично передавали владу над НАБУ і САП генеральному прокурору. Передували цьому обшуки і кримінальні справи проти детективів. Дві справи стосуються державної зради і пособництві країні-агресору – їх веде СБУ. Ще декілька підозр оголосили після обшуків ДБР по справах про аварії кількарічної давнини. 

Після протестів суспільства і зауважень міжнародних партнерів зміни до законодавства в частині підпорядкування скасували. Однак в НАБУ не виключають, що їм хочуть замінити керівництво. 
