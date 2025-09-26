Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
У МАГАТЕ заявили про вибух дрона за 800 метрів від Південноукраїнської АЕС

Внаслідок вибуху пошкоджені прилеглі металеві конструкції та вибиті вікна в автівках поблизу.

У МАГАТЕ заявили про вибух дрона за 800 метрів від Південноукраїнської АЕС
Південноукраїнська АЕС
Фото: Енергоатом у Telegram

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що вночі за 800 метрів від периметра Південноукраїнської атомної електростанції вибухнув збитий безпілотник. 

Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

Зазначається, що пізно вчора ввечері та рано вранці в зоні спостереження помітили 22 безпілотні літальні апарати, деякі з яких наближалися до місця розташування на відстані всього півкілометра. 

Зі свого місця проживання поблизу станції члени команди МАГАТЕ чули стрілянину та вибухи близько 01:00. Вранці експерти зафіксували на місці падіння одного із дронів вирву розміром чотири квадратні метри на поверхні та глибиною близько одного метра.

За словами експертів, сусідні металеві конструкції були вражені осколками, а вікна авто поблизу зони удару були розбиті. Також була пошкоджена регіональна лінія електропередач напругою 150 кіловольт (кВ), хоча вона не була підключена до АЕС і безпосереднього впливу на ядерну безпеку не було. Повідомлень про жертв також не надходило.

"Знову дрони пролітають надто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. На щастя, інцидент минулої ночі не призвів до жодних пошкоджень самої Південноукраїнської атомної електростанції. Наступного разу нам може не так пощастити. Я продовжую закликати обидві сторони проявити максимальну військову стриманість навколо всіх важливих ядерних об'єктів", – сказав Гроссі.

Південноукраїнська АЕС є однією із трьох діючих атомних електростанцій України. Наразі три її енергоблоки працюють на повну потужність.

  • 17 вересня МАГАТЕ прозвітувало про обстріли та дим поблизу Запорізької АЕС.
