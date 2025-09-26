Уночі зафіксували влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, падіння уламків – на одній

У ніч на 26 вересня російські війська запустили по Україні 154 ударні безпілотники. ППО знешкодила 128 із них. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Про це написала пресслужба Повітряних сил у телеграмі.

"У ніч на 26 вересня (із 18.00 25 вересня) противник атакував 154-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллєрово – рф., близько 80 із них – шахеди", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Фото: Повітряні сили

У Повітряних силах наголосили, що станом на ранок 26 вересня ворог продовжує атакувати безпілотниками. З північного напрямку зайшли нові групи ударних БпЛА.