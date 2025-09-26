На деокупованій території Херсонщини громадяни задекларували майже 200 одиниць зброї

На Херсонщині триває кампанія по декларуванню зброї, повідомив начальник ГУ Нацполіції у Херсонській області Роман Кіз’яков.
“Станом на сьогодні на деокупованій території Херсонської області задекларовано 199 одиниць зброї та 26572 боєприпаси”, - повідомив він.
Зокрема, громадяни задекларували:
- 103 одиниці автоматичної зброї,
- вісім нарізних мисливських карабінів та рушниць,
- 74 гладкоствольні рушниці,
- 14 пістолетів.
Крім того, громадяни добровільно здали 12 одиниць зброї - сім автоматичної, три гладкоствольні рушниці та два пістолети.