На деокупованій території Херсонщини громадяни задекларували майже 200 одиниць зброї

Також громадяни добровільно здали 12 одиниць зброї.

На деокупованій території Херсонщини громадяни задекларували майже 200 одиниць зброї
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

На Херсонщині триває кампанія по декларуванню зброї, повідомив начальник ГУ Нацполіції у Херсонській області Роман Кіз’яков. 

“Станом на сьогодні на деокупованій території Херсонської області задекларовано 199 одиниць зброї та 26572 боєприпаси”, - повідомив він.

Зокрема, громадяни задекларували: 

  • 103 одиниці автоматичної зброї, 
  • вісім нарізних мисливських карабінів та рушниць, 
  • 74 гладкоствольні рушниці, 
  • 14 пістолетів. 

Крім того, громадяни добровільно здали 12 одиниць зброї - сім автоматичної, три гладкоствольні рушниці та два пістолети.
