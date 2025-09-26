На деокупованій території Херсонщини громадяни задекларували майже 200 одиниць зброї

На Херсонщині триває кампанія по декларуванню зброї, повідомив начальник ГУ Нацполіції у Херсонській області Роман Кіз’яков.

“Станом на сьогодні на деокупованій території Херсонської області задекларовано 199 одиниць зброї та 26572 боєприпаси”, - повідомив він.

Зокрема, громадяни задекларували:

103 одиниці автоматичної зброї,

вісім нарізних мисливських карабінів та рушниць,

74 гладкоствольні рушниці,

14 пістолетів.

Крім того, громадяни добровільно здали 12 одиниць зброї - сім автоматичної, три гладкоствольні рушниці та два пістолети.