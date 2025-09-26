На Одещині через дронову атаку пошкоджені трансформатори об'єкту транспортної інфраструктури

У ніч на 26 вересня ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками.
"Близько 2 годин підрозділи ППО відбивали ворожу атаку, спрямовану на об’єкти цивільної інфрастуктури області", – написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер. Попри активну роботу ППО, внаслідок атаки, зокрема, пошкоджено трансформатори одного з об'єктів транспортної інфраструктури. Сталося загоряння, але співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.
Люди не постраждали.
- У ніч на 26 вересня російські війська запустили по Україні 154 ударні безпілотники. ППО знешкодила 128 із них. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.