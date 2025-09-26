На Одещині через дронову атаку пошкоджені трансформатори об'єкту транспортної інфраструктури

Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ГоловнаСуспільствоВійна

На Одещині через дронову атаку пошкоджені трансформатори об'єкту транспортної інфраструктури

Люди не постраждали.

На Одещині через дронову атаку пошкоджені трансформатори об'єкту транспортної інфраструктури
Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

У ніч на 26 вересня ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками. 

"Близько 2 годин підрозділи ППО відбивали ворожу атаку, спрямовану на об’єкти цивільної інфрастуктури області", – написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер.  Попри активну роботу ППО, внаслідок атаки, зокрема, пошкоджено трансформатори одного з об'єктів транспортної інфраструктури. Сталося загоряння, але співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. 

Люди не постраждали.

  • У ніч на 26 вересня російські війська запустили по Україні 154 ударні безпілотники. ППО знешкодила 128 із них. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies