На Одещині через дронову атаку пошкоджені трансформатори об'єкту транспортної інфраструктури

У ніч на 26 вересня ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками.

"Близько 2 годин підрозділи ППО відбивали ворожу атаку, спрямовану на об’єкти цивільної інфрастуктури області", – написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер. Попри активну роботу ППО, внаслідок атаки, зокрема, пошкоджено трансформатори одного з об'єктів транспортної інфраструктури. Сталося загоряння, але співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

Люди не постраждали.