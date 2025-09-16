Повідомили про нову підозру високопосадовцю НАБУ, підозрюваному в пособництві РФ

Навесні цього року чоловік отримав від одного зі своїх контактів пропозицію вирішити проблемні питання в податкових органах для низки українських підприємств.

Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі знаходиться під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

Як зазначили у пресслубжбах СБУ та Офісу генпрокурора, під час досудового розслідування встановили, що окрім допомоги батьку в торгівлі з РФ, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання.

Відповідну інформацію отримали, зокрема, із телефону підозрюваного.

Навесні цього року чоловік отримав від одного зі своїх контактів пропозицію вирішити проблемні питання в податкових органах для низки українських підприємств.

Згідно з наявною перепискою, йшлося про прийняття органами Державної податкової служби України протиправних рішень щодо виключення близько десяти компаній з переліку ризикових. Це мало дозволити зацікавленим особам здійснити фінансові операції на майже 30 млн грн.

Аналіз діяльності цих фірм свідчить про наявність ознак їхньої приналежності до "конвертаційного центру".Зазначається, що в обмін на цю "послугу" контакт пообіцяв передати високопосадовцю НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 900 тис. грн.

Фото: СБУ Переписка у телефоні підозрюваного

"За матеріалами справи, детектив Бюро прийняв цю пропозицію та намагався вирішити питання через колишнього високопосадовця Державної податкової служби", – повідомили у СБУ.

Також він звертався по допомогу із цього приводу до одного зі співробітників правоохоронних органів, з яким певний час працював у НАБУ. Під час допитів ці люди підтвердили, що працівник НАБУ дійсно звертався до них із таким проханням."На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про нову підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом)", – зазначили у Службі безпеки.

Досудове розслідування триває.

Крім того, на даний час вирішують питання щодо повідомлення про підозру особі, яка звернулася з пропозицією неправомірної вигоди.