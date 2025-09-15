Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора виявила порушення у державному підприємстві "Ліси України" у сфері лісокористування та охорони довкілля на Закарпатті, Буковині та Вінниччині.

Про це повідомили в Офісі головного прокурора.

За результатами розслідувань повідомлено про підозру 11 особам.

Скеровано до суду обвинувальний акт щодо 3 осіб за контрабанду 100 кубометрів лісоматеріалів, підроблення документів та легалізацію майна (ч. 2 ст. 201-1, ч. 3–4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України).

До суду скеровано обвинувальний акт щодо 3 осіб. Загальна сума встановлених збитків державі становить щонайменше 32,8 млн грн. Збитки через використання підроблених документів становлять понад 2,8 млн грн.

Закарпатська область

Три старші майстри лісу філії “Брустурянське лісомисливське господарство” ДП “Ліси України” підозрюються у внесенні неправдивих даних до документів щодо обсягів відведеної деревини та спробі заволодіння 640 м³ ялини шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 15, ч. 3, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ст. 366 КК України). Збитки становлять понад 1,1 млн грн.

Майстер лісу Драгівського лісництва ДП “Ліси України” підозрюється у службовій недбалості, що призвела до незаконної рубки понад 100 дерев (ч. 2 ст. 367 КК України). Збитки ‒ 1,6 млн грн.

Депутат Закарпатської обласної ради разом із керівником надлісництва ДП «Ліси України» підозрюються в організації незаконного перевезення та збуту 38 м³ деревини (ч. 4 ст. 246 КК України). Збитки ‒ понад 1 млн грн.

Мешканець с. Підгірне підозрюється у підпалі рослинності, що знищило 70 га лісового масиву (ч. 2 ст. 245 КК України). Збитки — близько 24 млн грн.

Вінницька область

Три особи підозрюються в організації незаконної рубки понад 40 дерев на території природно-заповідного фонду (ч. 4 ст. 246 КК України). Виявлено 6 епізодів їхньої протиправної діяльності. Збитки ‒ понад 2,5 млн грн.

Чернівецька область

Майстер лісу Вашківецького лісництва ДП “Ліси України” підозрюється у розтраті 48 м³ лісопродукції (ч. 4 ст. 191 КК України). Збитки ‒ 152,6 тис. грн.

Директор приватного підприємства підозрюється у контрабанді 329 колод деревини вартістю близько 100 тис. грн (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України).

Фото: Офіс генпрокурора