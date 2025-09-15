Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаПраво

На Хмельниччині викрили схему з підробки документів, які видають сервіси МВС

37-річний чоловік налагодив виробничу лінію у себе вдома, обладнавши спеціальною технікою.

На Хмельниччині викрили схему з підробки документів, які видають сервіси МВС

Національна поліція викрила у Хмельницькій області підпільну поліграфію фальшивих документів. Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Зловмисник “штампував” на замовлення документи, які видаються підрозділами Сервісного центру МВС. З клієнтами спілкувався через телеграм, а підроблений товар відправляв через поштові відділення. Правоохоронці Хмельниччини вже оголосили ділку про підозру.

Організував “цех” з підпільного виробництва підробок 37-річний мешканець Хмельниччини. Виробничу лінію налагодив у себе вдома, обладнавши спеціальною технікою. Замовлення приймав через месенджер телеграм, а готовий товар відправляв поштою у будь-який куточок країни.

Крім того, придбати у фігуранта можна було і документи про нібито навчання в автошколі.

Під час обшуків на підпільній поліграфії виявлено інструменти та обладнання для виготовлення підробленої документації, мобільні телефони, 75 тисяч доларів та інші речі, які підтверджують злочинну діяльність чоловіка.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру.

У серпні поліція повідомляла, що мешканці Хмельницького організували схему виготовлення та збуту фальшивих офіційних документів. Для цього вони обладнали підпільну друкарню в одному з нежитлових приміщень міста. 
