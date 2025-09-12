Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Судитимуть працівників Полтавського СІЗО, які катували ув’язненого

Один з в’язнів висловлював невдоволення умовами утримання. Начальник відділу режиму й охорони вирішив провчити його та наказав створити “камеру тортур”. 

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо шести співробітників Полтавського слідчого ізолятора, які жорстоко катували ув’язненого. 

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, один з в’язнів висловлював невдоволення умовами утримання. Начальник відділу режиму й охорони вирішив провчити його та наказав створити “камеру тортур”. 

Для цього на території медичної частини облаштували спеціальне приміщення. Потерпілого прикували кайданками до металевого ліжка, а ноги зв’язали мотузками. Його залишили без їжі, води та можливості скористатися туалетом понад добу.

Керівник відділу спостерігав за катуванням через монітори відеоспостереження та особисто перевіряв процес, періодично заходячи у приміщення. Коли ув’язнений намагався послабити пута, начальник кликав підлеглих, аби ті знову їх затягнули.

Щоб приховати злочин, працівники СІЗО намагалися видалити відеозаписи з камер спостереження, але слідчим ДБР вдалося віднайти копії. Загалом під час розслідування проведено 9 обшуків, 56 допитів, 8 експертиз та 19 оглядів відеозаписів і речових доказів.

До суду направлено обвинувальний акт стосовно начальника відділу, чергового помічника начальника установи, трьох старших по корпусу та молодшого інспектора відділу режиму і охорони. Всі вони обвинувачуються у катуванні (ч. 3 ст. 127 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Двоє фігурантів уже звільнені, решта відсторонені від посад. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

  • На початку вересня працівники ДБР завершили досудові розслідування щодо “злочинної” вертикалі у Київському слідчому ізоляторі ‒ найбільшому СІЗО України. Обвинувальні акти у шести провадженнях направлено до суду. У цих провадженнях фігурують 14 підозрюваних: 5 ув’язнених, 7 працівників Київського СІЗО та два медичні працівники філії Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби Уккраїни у Києві та Київській області.
