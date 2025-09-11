Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
На Буковині викрили співробітників ТЦК, які хотіли переправити ухилянтів до Румунії

Двоє військових планували отримати 16 тисяч євро за свої "послуги".

На Буковині викрили співробітників ТЦК, які хотіли переправити ухилянтів до Румунії

Прикордонники Чернівецького загону викрили співробітників ТЦК, які організували схему переправлення осіб через кордон до Румунії.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Двоє військовослужбовців планували доставити двох порушників до кордону з вказанням подальшого маршруту руху до Румунії. За це їм обіцяли 8000 євро з кожного. 

Одного з учасників “схеми” правоохоронці затримали під час отримання 3 тисячі євро завдатку. Потім затримали другого ділка, який чекав інформації від свого спільника. Обом оголосили підозру. 

“Заходи проводилися спільно з представниками Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Чернівецькій області, Департаменту військової контррозвідки СБУ, Слідчого управління ГУНП під процесуальним керівництвом Чернівецької спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Раніше ДБР завершило досудове розслідування щодо двох військових, які організовували втечі “ухилянтів” за кордон. Правоохоронці затримали зловмисників у Києві та Сумах, одразу після підтвердження “контракту” на перевезення чоловіків призовного віку до кордону з Молдовою.
