Двоє військових планували отримати 16 тисяч євро за свої "послуги".

Прикордонники Чернівецького загону викрили співробітників ТЦК, які організували схему переправлення осіб через кордон до Румунії.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Двоє військовослужбовців планували доставити двох порушників до кордону з вказанням подальшого маршруту руху до Румунії. За це їм обіцяли 8000 євро з кожного.

Одного з учасників “схеми” правоохоронці затримали під час отримання 3 тисячі євро завдатку. Потім затримали другого ділка, який чекав інформації від свого спільника. Обом оголосили підозру.

“Заходи проводилися спільно з представниками Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Чернівецькій області, Департаменту військової контррозвідки СБУ, Слідчого управління ГУНП під процесуальним керівництвом Чернівецької спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Раніше ДБР завершило досудове розслідування щодо двох військових, які організовували втечі “ухилянтів” за кордон. Правоохоронці затримали зловмисників у Києві та Сумах, одразу після підтвердження “контракту” на перевезення чоловіків призовного віку до кордону з Молдовою.