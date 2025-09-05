Суд призначив понад 2,7 млн грн застави посадовцю Міноборони, якого підозрюють у хабарництві

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід до посадовця Міноборони, якого підозрюють у хабарництві.
Про це розповіла пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"04 вересня 2025 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до посадовця Міноборони", – йдеться у повідомленні.
Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 2 725 200 грн застави. Також на нього покладені відповідні процесуальні обов’язки.
За рішенням суду, застава має бути внесена протягом 5 днів з моменту проголошення рішення.
НАБУ і САП повідомили т.в.о. начальника одного із Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України про підозру в одержанні неправомірної вигоди від одного зі столичних забудовників.
За даними слідства, посадовець запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва.
Для реалізації плану залучив інших осіб, а "послуги" оцінив у 1,3 млн дол. США.
Гроші мали передаватися трьома траншами через банківські комірки:
- 100 тис. дол. США — після початку конкурсу;
- 400 тис. дол. США — за підписання договору на будівництво;
- 800 тис. дол. США — після завершення першої черги будівництва.
Після оголошення про початок конкурсу забудовник запропонував зменшити суму до 1 млн дол. США та надав перший транш.
У червні 2025 року співучасників злочину викрили одразу після отримання частини коштів. Зібрані докази дали підстави повідомити про підозру і самому посадовцю.
Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі).