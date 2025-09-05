Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Суд призначив понад 2,7 млн грн застави посадовцю Міноборони, якого підозрюють у хабарництві

Посадовця підозрюють у пропозиції забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва.

Суд призначив понад 2,7 млн грн застави посадовцю Міноборони, якого підозрюють у хабарництві
Фото: Макс Требухов

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід до посадовця Міноборони, якого підозрюють у хабарництві. 

Про це розповіла пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

"04 вересня 2025 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до посадовця Міноборони", – йдеться у повідомленні. 

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 2 725 200  грн застави. Також на нього покладені відповідні процесуальні обов’язки.

За рішенням суду, застава має бути внесена протягом 5 днів з моменту проголошення рішення.

НАБУ і САП повідомили т.в.о. начальника одного із Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України про підозру в одержанні неправомірної вигоди від одного зі столичних забудовників.

За даними слідства, посадовець запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва. 

Для реалізації плану залучив інших осіб, а "послуги" оцінив у 1,3 млн дол. США.

Гроші мали передаватися трьома траншами через банківські комірки:

  • 100 тис. дол. США — після початку конкурсу;
  • 400 тис. дол. США — за підписання договору на будівництво;
  • 800 тис. дол. США — після завершення першої черги будівництва.

Після оголошення про початок конкурсу забудовник запропонував зменшити суму до 1 млн дол. США та надав перший транш.

У червні 2025 року співучасників злочину викрили одразу після отримання частини коштів. Зібрані докази дали підстави повідомити про підозру і самому посадовцю.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі).
