ВАКС замінив ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупі перебування в СІЗО на заставу у 20 млн грн
Тетяна Крупа
Фото: Центр протидії корупції

Слідча суддя Леся Федорак частково задовольнила клопотання детектива НАБУ про продовження запобіжки колишній очільниці МСЕК Хмельницької області Тетяні Крупі, замінивши тримання під вартою на заставу у 20 млн грн. 

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

Тепер у Крупи або третіх осіб є 5 днів на внесення застави. 

ВАКС також звернув увагу, що Крупа перебуває під вартою вже 11 місяців з 12 можливих. 

У разі внесення застави, на Крупу суд поклав такі обовʼязки:

  • не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • утримуватися від спілкування з низкою осіб;
  • повідомляти про зміну свого місця проживання;
  • здати паспорти для виїзду за кордон;
  • носити електронний браслет.

ЦПК зазначив, що Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні щонайменше на 137 млн грн, а також в декларуванні недостовірної інформації.

Справа Тетяни Крупи

  • 5 жовтня минулого року Тетяну Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагачені. Під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. А під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті знайшли 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.
  • У робочому кабінеті Крупи також знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
  • Крім того, з’ясувалося, що сім'я топпосадовців володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом майже на 3 тис. кв. м в одному з парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності - нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках сім'я також накопичила майже $2,3 млн. Усі ці статки вони не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
  • 21 листопада Апеляційна палата ВАКС залишила Крупу під вартою, але знизила розмір застави з 500 млн грн до 300 млн грн. 11 лютого 2025 року заставу зменшили до 260 млн грн. Згодом заставу зменшували ще декілька разів.
﻿
