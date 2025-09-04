ВАКС замінив ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупі перебування в СІЗО на заставу у 20 млн грн

Тепер у Крупи або третіх осіб є 5 днів на внесення застави. Як відомо, Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні щонайменше на 137 млн грн, а також в декларуванні недостовірної інформації.

Слідча суддя Леся Федорак частково задовольнила клопотання детектива НАБУ про продовження запобіжки колишній очільниці МСЕК Хмельницької області Тетяні Крупі, замінивши тримання під вартою на заставу у 20 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

Тепер у Крупи або третіх осіб є 5 днів на внесення застави.

ВАКС також звернув увагу, що Крупа перебуває під вартою вже 11 місяців з 12 можливих.

У разі внесення застави, на Крупу суд поклав такі обовʼязки:

не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування з низкою осіб;

повідомляти про зміну свого місця проживання;

здати паспорти для виїзду за кордон;

носити електронний браслет.

ЦПК зазначив, що Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні щонайменше на 137 млн грн, а також в декларуванні недостовірної інформації.

Справа Тетяни Крупи