Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
​Кримські цілі
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Головне за ніч та ранок п’ятниці, 5 вересня: понад 170 штурмів ворога, пожежа на Рязанському НПЗ

Нічна повітряна атака, 172 бойових зіткнення, бої на Покровському та Сіверському напрямках, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок п’ятниці, 5 вересня: понад 170 штурмів ворога, пожежа на Рязанському НПЗ
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 172 бої, з них близько третини (47) – на Покровському напрямку.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки та в бік Ямполя, Дронівки, Сіверська й Виїмки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 810 окупантів, по 2 ворожі танки та бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем та РСЗВ.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі ворог атакував Україну ракетами та дронами, ППО знешкодила 121 БпЛА.

Зафіксували влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Докладніше – в новині.

На нафтопереробному заводі у російській Рязані в ніч на 5 вересня унаслідок атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа.

Місцеві жителі почали оприлюднювати у мережі світлини та відео із загравою, яку було видно практично з усіх точок міста.

У серпні повідомлялося, що після дронових ударів Рязанський НПЗ змушений був скоротити переробку практично вдвічі.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") підтвердив удар по Рязанському НПЗ та Луганській нафтобазі.

По заводу в Росії вдарили 14 полк СБС спільно з Силами спеціальних операцій, Головним управлінням розвідки та іншими складовими Сил оборони. Луганську нафтобазу атакував 14 полк СБС.

Унаслідок сходження з рейок вагона фунікулера "Глорія" у Лісабоні загинув громадянин України. Міністерство закордонних справ підтвердило цей факт журналістам hromadske.

Відомо, що це була особа 1971 року народження, проте інших даних у дипломатичному відомстві не розкривають. Родичів загиблого поінформували співробітники МЗС. Посольство України в Португалії надасть їм допомогу та консульську підтримку.

Загалом, за уточненими даними, жертвами аварії популярного туристичного транспорту стали 16 людей. Свої співчуття Португалії від імені держави висловив Президент України Володимир Зеленський.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
