На Харківщині через російські обстріли без світла залишилися 7 тисяч споживачів

Унаслідок обстрілів РФ у місті Лозова Харківської області без електропостачання залишається близько семи тисяч абонентів та повністю знеструмлене село Домаха.
Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У Лозовій продовжуються роботи з відновлення електропостачання. На сьогодні внаслідок аварії, що сталася через російський обстріл 3 вересня, залишаються знеструмленими близько 7 тисяч абонентів міста Лозова і повністю — село Домаха", — ідеться у повідомленні.
Наразі у Лозовій застосовуються тригодині підключення абонентів до електромережі — почергово різні райони міста.
Синєгубов додає, що наразі енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки всіх жителів.
- Уночі 6 вересня російські окупанти атакували Куп'янщину Харківської області. Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє цивільних.