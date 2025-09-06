На Харківщині через російські обстріли без світла залишилися 7 тисяч споживачів

У Лозовій застосовують тригодинні відключення, у селі Домаха люди залишилися повністю без світла.

Унаслідок обстрілів РФ у місті Лозова Харківської області без електропостачання залишається близько семи тисяч абонентів та повністю знеструмлене село Домаха.

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Лозовій продовжуються роботи з відновлення електропостачання. На сьогодні внаслідок аварії, що сталася через російський обстріл 3 вересня, залишаються знеструмленими близько 7 тисяч абонентів міста Лозова і повністю — село Домаха", — ідеться у повідомленні.

Наразі у Лозовій застосовуються тригодині підключення абонентів до електромережі — почергово різні райони міста.

Синєгубов додає, що наразі енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки всіх жителів.