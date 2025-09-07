Головне за ніч та ранок неділі, 7 вересня: масована ворожа атака, 170 штурмів ворога

Нічна повітряна атака, 170 бойових зіткнень, бої на Покровському, Новопавлівському та Сіверському напрямках, ворожі обстріли.

Уночі 7 вересня Росія влаштувала чергову повітряну атаку. Повітряні сили повідомили про запуск великої кількості дронів на різні регіони, потім ворог ударив ракетами.

Вибухи лунали зокрема у Києві, повідомила міська влада. Відомо про наслідки вже в кількох районах – Святошинському, Дарницькому, Печерському, загинули двоє – 32-річна жінка і її двомісячна дитина, поранені не менше 17 людей. Крім того, в Дарницькому районі в укритті померла жінка.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, 7 з 17 поранених медики госпіталізували. Найбільше сьогодні постраждав саме Святошинський район.

Після 6:40 і ще однієї хвилі ракетних ударів у КМВА повідомили про пошкодження урядової будівлі в Печерському районі.

Під ударом перебували й інші регіони. Влада Кривого Рогу повідомила про атаку як дронів, так і ракет. Вибухи лунали і в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, на Полтавщині.

Наслідки ворожих ударів уточнюються.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 170 боєзіткнень.

Російські війська продовжують тиснути на Покровському (52 штурмові дії агресора), Новопавлівському (26) та Сіверському (14) напрямках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління та два артилерійські засоби противника.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 970 російських окупантів. РФ на війні в Україні втратила близько 1 088 150 військових.

Сили ППО знищили 747 ворожих безпілотників і 4 ракети "Іскандер-К".

Загалом РФ запустила по Україні 818 повітряних цілей.

