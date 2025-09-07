Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
"Тихий" вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп "не радий, але не здивований" нападом на Київ
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Головне за ніч та ранок неділі, 7 вересня: масована ворожа атака, 170 штурмів ворога

Нічна повітряна атака, 170 бойових зіткнень, бої на Покровському, Новопавлівському та Сіверському напрямках, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок неділі, 7 вересня: масована ворожа атака, 170 штурмів ворога
Фото: Запорізька ОВА

Уночі 7 вересня Росія влаштувала чергову повітряну атаку. Повітряні сили повідомили про запуск великої кількості дронів на різні регіони, потім ворог ударив ракетами.

Вибухи лунали зокрема у Києві, повідомила міська влада. Відомо про наслідки вже в кількох районах – Святошинському, Дарницькому, Печерському, загинули двоє – 32-річна жінка і її двомісячна дитина, поранені не менше 17 людей. Крім того, в Дарницькому районі в укритті померла жінка.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, 7 з 17 поранених медики госпіталізували. Найбільше сьогодні постраждав саме Святошинський район.

Після 6:40 і ще однієї хвилі ракетних ударів у КМВА повідомили про пошкодження урядової будівлі в Печерському районі

Під ударом перебували й інші регіони. Влада Кривого Рогу повідомила про атаку як дронів, так і ракет. Вибухи лунали і в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, на Полтавщині.

Наслідки ворожих ударів уточнюються.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 170 боєзіткнень.

Російські війська продовжують тиснути на Покровському (52 штурмові дії агресора), Новопавлівському (26) та Сіверському (14)  напрямках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління та два артилерійські засоби противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 970 російських окупантів. РФ на війні в Україні втратила близько 1 088 150 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сили ППО знищили 747 ворожих безпілотників і 4 ракети "Іскандер-К".

Загалом РФ запустила по Україні 818 повітряних цілей.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
