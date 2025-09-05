Серед загиблих в аварії фунікулера в Лісабоні є українець

Квіти на місці трощі фунікулера у Лісабоні

Унаслідок сходження з рейок вагона фунікулера "Глорія" у Лісабоні загинув громадянин України. Міністерство закордонних справ підтвердило цей факт журналістам hromadske.

Відомо, що це була особа 1971 року народження, проте інших даних у дипломатичному відомстві не розкривають. Родичів загиблого було поінформовано співробітниками МЗС. Міністр Андрій Сибіга доручив посольству України в Португалії надати їм допомогу та консульську підтримку.

Загалом, згідно з уточненими даними, жертвами аварії популярного туристичного транспорту стали 16 людей. Свої співчуття Португалії від імені держави висловив Президент України Володимир Зеленський.