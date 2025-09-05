Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
​Малюк: Після операції "Павутина" росіяни перемістили вцілілі літаки на авіабазу "Українка" в Амурській області

Тепер, щоби наблизитися до України, літакам потрібно здолати велику відстань. 

​Малюк: Після операції "Павутина" росіяни перемістили вцілілі літаки на авіабазу "Українка" в Амурській області
Василь Малюк
Фото: Макс Требухов

Після проведення операції "Павутина" російські військові під час обстрілів України використовують меншу кількість літаків, оскільки перемістили вцілілі бойові літаки на авіабазу дальньої авіації "Українка" в Амурській області.

Про це заявив голова Служби безпеки Василь Малюк, передає Укрінформ.

"Це правда, що під час ракетно-шахедних обстрілів вони працюють з меншою кількістю літаків. Вони були змушені перемістити свої дальні стратегічні літаки в найсхіднішу точку – на аеродром "Українка". Тепер їм, щоб наблизитися на територію України, до місць пуску, потрібно здолати велику відстань. Це їм не вигідно і неприйнятно у роботі. І це прискорює зношення деталей літаків, і вони швидко втрачають свій моторесурс", – сказав Малюк.

Операція "Павутина"

  • 1 червня СБУ провела спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Там базувалася російська стратегічна авіація, яка регулярно обстрілює українські міста. Загальні втрати авіації РФ становлять 41 одиницю, серед яких літаки А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78.
  • Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації СБУ, перевищує 7 млрд доларів.
  • Ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, і дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.
﻿
