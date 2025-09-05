“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаСвіт

​МЗС: Пропозиція зустрічі в Москві несерйозна, але вона демонструє початок усвідомлення Росією її необхідності

"У  них там зріє якісь усвідомлення що зустріч ця потрібна". 

​МЗС: Пропозиція зустрічі в Москві несерйозна, але вона демонструє початок усвідомлення Росією її необхідності
Георгій Тихий
Фото: РБК-Україна

Пропозиція зустрічі в Москві для мирних переговорів не є серйозною, однак демонструє те, що Росія починає усвідомлювати необхідність такої зустрічі.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для нас це знак небажання Росії зустрічатися. Пропозиція є несерйозною з самого початку і спрямована на блокування такої зустрічі. Ми доносимо це до наших партнерів з тихоокеансько-американської сторони, демонструючи, що Росія, на жаль, продовжує відмовлятися від зустрічі. Але той факт, що допускають, в принципі, можливі зустрічі, все-таки є рухом в правильному напрямку. В них там зріє якісь усвідомлення що зустріч ця потрібна", - сказав він. 

  • 3 вересня Владімір Путін запропонував Володимиру Зеленському приїхати на зустріч у Москві. Про це він сказав у розмові з китайськими і російськими медіа на тлі закінчення відведеного йому Дональдом Трампом дедлайну, за який він мав сісти за стіл переговорів.
  • Зеленський відмовився від цієї ідеї і наголосив, що переговори повинні пройти в нейтральній країні Європи, наприклад, Швейцарії.
