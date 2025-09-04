Зеленський висловив співчуття Португалії через аварію фунікулера

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у мережі X від імені держави висловив співчуття Португалії у зв'язку з трагічним інцидентом у Лісабоні, де через сходження з рейок фунікулеру "Глорія" загинули щонайменше 15 осіб.

Зеленський побажав якомога швидшого одужання постраждалим від аварії та заявив про солідарність з лідерами Португалії - президентом Марселу Ребелу де Соузою і прем'єром Луїшем Монтенегру - а також сім'ями жертв трагедії.

"Молимося із португальським народом, який оплакує втрати", - додав Президент.