Росіяни атакували на Харківщині працівників ремонтно-дорожньої служби, троє людей загинули

Ввечері 4 вересня російська окупаційна армія атакував БпЛА с. Хотімля Старосалтівської громади Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок “прильоту” ворожого дрону загинули двоє 40-річних чоловіків”, - написав Синєгубов.

Також загинула 25-річна цивільна жінка.

Внаслідок російського удару зазнали поранень 32-річний та 47-річний чоловіки, їх госпіталізували.

Синєгубов уточнив, що за попередньою інформацією, під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби.

Пізніше начальник ОВА додав, що ще один працівник ремонтно-дорожньої служби звернувся до медиків по допомогу.