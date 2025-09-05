Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували на Харківщині працівників ремонтно-дорожньої служби, троє людей загинули

Ще троє отримали поранення.

Ввечері 4 вересня російська окупаційна армія атакував БпЛА с. Хотімля Старосалтівської громади Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

“Внаслідок “прильоту” ворожого дрону загинули двоє 40-річних чоловіків”, - написав Синєгубов.

Також загинула 25-річна цивільна жінка.

Внаслідок російського удару зазнали поранень 32-річний та 47-річний чоловіки, їх госпіталізували. 

Синєгубов уточнив, що за попередньою інформацією, під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби. 

Пізніше начальник ОВА додав, що ще один працівник ремонтно-дорожньої служби звернувся до медиків по допомогу.
﻿
