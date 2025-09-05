Росіяни атакували на Харківщині працівників ремонтно-дорожньої служби, троє людей загинули

Ввечері 4 вересня російська окупаційна армія атакував БпЛА с. Хотімля Старосалтівської громади Харківської області.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок “прильоту” ворожого дрону загинули двоє 40-річних чоловіків”, - написав Синєгубов.
Також загинула 25-річна цивільна жінка.
Внаслідок російського удару зазнали поранень 32-річний та 47-річний чоловіки, їх госпіталізували.
Синєгубов уточнив, що за попередньою інформацією, під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби.
Пізніше начальник ОВА додав, що ще один працівник ремонтно-дорожньої служби звернувся до медиків по допомогу.