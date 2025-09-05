Головне за п’ятницю, 5 вересня: понад 120 ворожих штурмів, зустріч Зеленського і Фіцо в Ужгороді

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 5 вересня відбулося 122 бойових зіткнення.

Половина боєзіткнень від початку доби сталися на Покровському та Новопавлівському напрямках. На Покровському напрямку відбулось 38 боєзіткнень, на Новопавлівському - ще 22.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Зеленський згодом розповів, що розмова з Фіцо була «змістовною», і подякував за візит.

«Важливо, що цей наш діалог є. Ми будемо продовжувати його», — додав глава держави.

Прем’єр-міністр Словаччини Фіцо зі свого боку заявив, що під час його зустрічі з Путіним у Китаї не йшлося про можливу енергетичну блокаду України, і що з нашою державою залишаються суперечки щодо енергетичних проблем.

На пресконференції з Володимиром Зеленським в Ужгороді 5 вересня Фіцо сказав, що з Путіним вони зосередилися «на питаннях двосторонньої співпраці між Словаччиною та Російською Федерацією».

Євросоюз направляє делегацію до Вашингтона для підготовки нового пакета спільних санкцій проти Росії, заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта на пресконференції в Ужгороді після зустрічі з Володимиром Зеленським, пише Politico.

«Ми працюємо зі Сполученими Штатами та іншими партнерами-однодумцями, щоб посилити наш тиск шляхом подальших прямих і вторинних санкцій», — сказав Кошта. Він уточнив, що «європейська група відправляється у Вашингтон, округ Колумбія, для роботи з нашими американськими друзями», але склад делегації не розкрив.

