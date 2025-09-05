Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Головне за п’ятницю, 5 вересня: понад 120 ворожих штурмів, зустріч Зеленського і Фіцо в Ужгороді

Бойові дії на Донеччині, 122 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1290-й день повномасштабної війни.

Головне за п’ятницю, 5 вересня: понад 120 ворожих штурмів, зустріч Зеленського і Фіцо в Ужгороді
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 5 вересня відбулося 122 бойових зіткнення.

Половина боєзіткнень від початку доби сталися на Покровському та Новопавлівському напрямках. На Покровському напрямку відбулось 38 боєзіткнень, на Новопавлівському - ще 22.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 5 вересня – в новині.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Зеленський згодом розповів, що розмова з Фіцо була «змістовною», і подякував за візит.

«Важливо, що цей наш діалог є. Ми будемо продовжувати його», — додав глава держави.

Подробиці – в новині.

Прем’єр-міністр Словаччини Фіцо зі свого боку заявив, що під час його зустрічі з Путіним у Китаї не йшлося про можливу енергетичну блокаду України, і що з нашою державою залишаються суперечки щодо енергетичних проблем.

На пресконференції з Володимиром Зеленським в Ужгороді 5 вересня Фіцо сказав, що з Путіним вони зосередилися «на питаннях двосторонньої співпраці між Словаччиною та Російською Федерацією».

Докладніше – в новині.

Євросоюз направляє делегацію до Вашингтона для підготовки нового пакета спільних санкцій проти Росії, заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта на пресконференції в Ужгороді після зустрічі з Володимиром Зеленським, пише Politico.

«Ми працюємо зі Сполученими Штатами та іншими партнерами-однодумцями, щоб посилити наш тиск шляхом подальших прямих і вторинних санкцій», — сказав Кошта. Він уточнив, що «європейська група відправляється у Вашингтон, округ Колумбія, для роботи з нашими американськими друзями», але склад делегації не розкрив.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
