Зеленський і Фіцо обговорили результати засідання коаліції охочих і перемовини із Трампом

Український президент назвав розмову змістовною і наголосив, що у російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього.

Зеленський і Фіцо обговорили результати засідання коаліції охочих і перемовини із Трампом
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо..

Зеленський сказав опісля, що розмова з Фіцо була «змістовною» і подякував за візит.

«Важливо, що цей наш діалог є. Ми будемо продовжувати його», — додав глава держави.

Президент розповів, що поінформував Фіцо про розмову із президентом США Дональдом Трампом, результати засідання Коаліції охочих, а також наголосив, що сторони мають зберігати прагматичний характер роботи на рівні лідерів та у міжурядовій роботі.

"Словаччина не залишиться осторонь. Премʼєр-міністр розказав про свої контакти в Китаї. Окреме й важливе питання енергетичної незалежності Європи. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього. Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз. Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі. Так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювала наші народи, наші країни", - додав Зеленський.

  • Того ж дня Фіцо зустрівся з президентом Євроради Антоніу Коштою на кордоні з Україною.
