Зеленський: важливо, щоб Орбан почув сигнал від США щодо відмови від російської нафти

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників міжнародного економічного форуму «Амброзетті» заявив, що важливо, щоб прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан почув сигнал від США щодо необхідності відмови від російської нафти, передає Офіс президента.

«Америка хоче серйозно скоротити доходи Росії від експорту енергоносіїв – і це правильний шлях. Чим менше грошей Путін заробляє на нафті, тим менше він може витратити на війну й дестабілізацію інших країн. Будь ласка, майте це на увазі: енергетична незалежність від Росії також є ключовим фактором міцних відносин зі США», – підкреслив глава держави.

Зеленський планує обговорити це питання з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо під час зустрічей в Україні.

«І важливо, щоб прем'єр-міністр Орбан також почув ці сигнали від Сполучених Штатів, безпосередньо від президента Трампа, – сигнал про російську нафту», – додав глава держави.

Нагадаємо, напередодні Reuters з посиланням на чиновника Білого дому повідомило, що Трамп вимагає від Європи припинити купувати російську нафту. Оскільки Росія отримала 1,1 мільярда євро від продажу нафти до ЄС за один рік.