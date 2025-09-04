Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСвіт

Трамп закликав Європу припинити закупівлю російської нафти

Також американський лідер пропонує європейцям більше тиснути на Китай.

Трамп закликав Європу припинити закупівлю російської нафти
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп закликав європейських лідерів припинити закупівлю російської нафти, яка, за його словами, допомагає Москві фінансувати війну проти України, пише Reuters.

Представник Білого дому після розмови Трампа з лідерами країн «Коаліції охочих» повідомив, що американський лідер «підкреслив, що Європа має припинити закупівлі російської нафти, яка фінансує війну, оскільки Росія отримала від ЄС пального на суму 1,1 мільярда євро за рік». 

«Президент також наголосив, що європейські лідери повинні чинити економічний тиск на Китай за фінансування воєнних дій Росії», — повідомив співрозмовник агенції.

  • Торік аналітики Центру вивчення демократії та Центром досліджень енергетики та чистого повітря оприлюднили звіт щодо витрат промисловості Чехії на російські нафту і газ. Наприклад, Чехія витратила понад 7 мільярдів євро на російські енергоносії – це у понад п’ять разів більше, ніж 1,29 мільярда євро, які вона надала на допомогу Україні".
  • Словаччина узагалі з 2026 року планує перейти повністю на російський газ у межах домовленостей із ЄС.
  • У липні американський сенатор Ліндсі Грем, співавтор дворпатійного законопроєкту про «драконівські санкції» проти Росії, заявив, що Європа має повністю припинити закупівлю нафти й газу з Росії, допоки Володимир Путін не сяде за стіл переговорів.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies