Трамп закликав Європу припинити закупівлю російської нафти

Також американський лідер пропонує європейцям більше тиснути на Китай.

Президент США Дональд Трамп закликав європейських лідерів припинити закупівлю російської нафти, яка, за його словами, допомагає Москві фінансувати війну проти України, пише Reuters.

Представник Білого дому після розмови Трампа з лідерами країн «Коаліції охочих» повідомив, що американський лідер «підкреслив, що Європа має припинити закупівлі російської нафти, яка фінансує війну, оскільки Росія отримала від ЄС пального на суму 1,1 мільярда євро за рік».

«Президент також наголосив, що європейські лідери повинні чинити економічний тиск на Китай за фінансування воєнних дій Росії», — повідомив співрозмовник агенції.