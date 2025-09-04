Трамп закликав Європу припинити закупівлю російської нафти

Президент США Дональд Трамп закликав європейських лідерів припинити закупівлю російської нафти, яка, за його словами, допомагає Москві фінансувати війну проти України, пише Reuters.
Представник Білого дому після розмови Трампа з лідерами країн «Коаліції охочих» повідомив, що американський лідер «підкреслив, що Європа має припинити закупівлі російської нафти, яка фінансує війну, оскільки Росія отримала від ЄС пального на суму 1,1 мільярда євро за рік».
«Президент також наголосив, що європейські лідери повинні чинити економічний тиск на Китай за фінансування воєнних дій Росії», — повідомив співрозмовник агенції.
- Торік аналітики Центру вивчення демократії та Центром досліджень енергетики та чистого повітря оприлюднили звіт щодо витрат промисловості Чехії на російські нафту і газ. Наприклад, Чехія витратила понад 7 мільярдів євро на російські енергоносії – це у понад п’ять разів більше, ніж 1,29 мільярда євро, які вона надала на допомогу Україні".
- Словаччина узагалі з 2026 року планує перейти повністю на російський газ у межах домовленостей із ЄС.
- У липні американський сенатор Ліндсі Грем, співавтор дворпатійного законопроєкту про «драконівські санкції» проти Росії, заявив, що Європа має повністю припинити закупівлю нафти й газу з Росії, допоки Володимир Путін не сяде за стіл переговорів.