Молдова отримає від Євросоюзу додаткові 18,9 млн євро

 Молдова планує отримати до 1,9 мільярда євро у вигляді грантів та позик у рамках цієї програми на 2025-2027 роки.

Фото: Xinhua/Zhang Fan

Європейська Комісія виділила Молдові додаткові 18,9 мільйона євро в рамках Програми реформ та зростання. ЄС закликав також підприємства інвестувати в країну, зважаючи на значний прогрес, досягнутий Молдовою у її зусиллях з реформування.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Як зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Молдова продовжує виконувати свою програму реформ та "демонструє свою відданість європейському шляху". 

"Я дуже рада бачити подальший прогрес у реформах у ключових сферах, таких як безпека електроенергетики. Інвестування в економічне зростання Молдови – це інвестиція в європейську інтеграцію. Тому що сильна Молдова сприяє сильнішій Європі. ЄС прагне підтримувати Молдову на кожному кроці її шляху до ЄС", – сказала вона.

Комісія схвалила виплату коштів після оцінки виконанням Молдовою чотирьох показників реформ, пов'язаних із графіком піврічних платежів у рамках Фонду реформ та зростання. Ключові досягнення включають розвиток відкритих та конкурентних ринків електроенергії та газу, а також заходи щодо гарантування енергетичної безпеки.

Надані 18,9 мільйона євро додаються до 270 мільйонів євро попереднього фінансування, вже наданого цього року. Молдова планує отримати до 1,9 мільярда євро у вигляді грантів та позик у рамках цієї програми на 2025-2027 роки.

У повідомленні Єврокомісії йдеться, що Молдова продовжує досягати прогресу в реформах, пов'язаних з вступом до ЄС, у таких сферах, як правосуддя, боротьба з корупцією та організованою злочинністю.

Комісія також оголосила конкурс на виявлення зацікавленості для стимулювання інвестицій у Молдові. Ініціатива спрямована на заохочення підприємств до вивчення інвестиційних можливостей у країні. 

  • У жовтні 2024 року Європейська Комісія запропонувала План зростання для Республіки Молдова вартістю 1,9 мільярда євро, підкріплений Механізмом реформ та зростання на 2025-2027 роки. Це найбільший пакет фінансової підтримки ЄС для країни.
  • Між 2021 і 2025 роками ЄС виділив Молдові понад 1,2 мільярда євро грантової підтримки, яка включає пряму бюджетну підтримку енергетичної безпеки та переходу на чисту енергію, допомогу 1,2 мільйонам домогосподарств у подоланні зростання рахунків за електроенергію, а також підтримку реформ у секторі юстиції, спрямованих на зміцнення його незалежності та підвищення ефективності.
﻿
