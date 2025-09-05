У Китаї затримали чоловіка, який розкритикував військовий парад Сі

47-річний чоловік зробив “наклепницькі та образливі висловлювання” в Інтернеті, повідомила поліція, водночас не деталізувавши образи.

Поліція Китаю затримала чоловіка за коментарі з критикою військового параду президента Сі Цзиньпіна.

Про це пише Bloomberg, зазначаючи, що “це підкреслює нетерпимість правлячої Комуністичної партії до інакомислення”.

47-річний чоловік зробив “наклепницькі та образливі висловлювання” в Інтернеті, повідомила поліція міста Сян'я провінції Хубей. Чоловік зізнався, що “образив країну та образив почуття нації”.

Його затримали за “розпалювання сварок та провокування конфліктів” ‒ гнучке кримінальне звинувачення, яке поліція в Китаї часто використовує, коли вирішує, що особа загрожує суспільному порядку.

Незрозуміло, які коментарі зробив чоловік, і в публікації не вказувалося, як довго його утримуватимуть. Поліція також попередила, що будь-хто, хто “зачепить патріотичні почуття, буде суворо переслідуватися органами громадської безпеки”.

Сі зробив стримування інакомислення головною рисою свого приблизно 12-річного перебування на посаді, що підтверджується ув'язненням урядом правозахисників. Він також значно підвищив авторитет Комуністичної партії в суспільстві, “просуваючи її глибше в компанії, освітні заклади та інші сфери життя”.