ЗМІ: чеська промисловість витратила понад 7 млрд євро на російську нафту і газ

Лише одна компанія отримала додатковий прибуток в розмірі близько 1,2 млрд євро.

Чеська промисловість витратила понад 7 млрд євро на російську нафту і газ (ілюстративне фото)

Аналітики Центру вивчення демократії та Центром досліджень енергетики та чистого повітря оприлюднили звіт щодо витрат промисловості Чехії на російську нафту і газ.

Про це повідомляє Politico.

У звіті йдеться, що "Чехія витратила понад 7 мільярдів євро на російську нафту і газ – в понад п’ять разів більше, ніж 1,29 мільярда євро, які вона надала на допомогу Україні".

Зокрема, одна компанія, польська фірма Orlen Unipetrol, закуповувала російські енергоносії в середньому на 21% дешевше, ніж альтернативна нафта з Азербайджану.

"Ця стратегія сприяла надлишку прибутку в розмірі близько 1,2 мільярда євро", – зазначили аналітики.

Така ситуація стала можливою, оскільки Євросоюз надав Чехії дозвіл на імпорт нафти з Росії, попри санкції, запроваджені проти цієї країни.

Втім, залежність Чехії від російської нафти зросла в 2023-му до приблизно 60%, попри наміри уряду припинити покупки у Росії. На початку цього року ця цифра знизилася до рівня, який був перед введенням заборони.

У звіті стверджується, що ринок має більш ніж достатню кількість запасів, щоб Прага могла покінчити із закупівлями енергоносіїв з Росії.

Уповноважений України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що "невтішно бачити, що дружні країни" все ще ігнорують відмову від російської енергії.

В свою чергу, прессекретар Orlen Unipetrol повідомив, що компанія "відповідає всім застосовним внутрішнім та міжнародним законодавствам та правилам", а також діяла за звільненням від санкцій.

В компанії запевнили, що зараз 90% нафти, переробленої нею, надходять з-за меж Росії.