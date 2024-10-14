Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
Завтра в апеляційному суді Києва відбудеться засідання у справі про скасування історико-архітектурного опорного плану Львова
Завтра в апеляційному суді Києва відбудеться засідання у справі про скасування історико-архітектурного опорного плану Львова
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Ліга націй. Україна – Чехія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Україна – Чехія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСвіт

ЗМІ: чеська промисловість витратила понад 7 млрд євро на російську нафту і газ

Лише одна компанія отримала додатковий прибуток в розмірі близько 1,2 млрд євро.

ЗМІ: чеська промисловість витратила понад 7 млрд євро на російську нафту і газ
Чеська промисловість витратила понад 7 млрд євро на російську нафту і газ (ілюстративне фото)
Фото: Роснафта

Аналітики Центру вивчення демократії та Центром досліджень енергетики та чистого повітря оприлюднили звіт щодо витрат промисловості Чехії на російську нафту і газ.

Про це повідомляє Politico.

У звіті йдеться, що "Чехія витратила понад 7 мільярдів євро на російську нафту і газ – в понад п’ять разів більше, ніж 1,29 мільярда євро, які вона надала на допомогу Україні".

Зокрема, одна компанія, польська фірма Orlen Unipetrol, закуповувала російські енергоносії в середньому на 21% дешевше, ніж альтернативна нафта з Азербайджану. 

"Ця стратегія сприяла надлишку прибутку в розмірі близько 1,2 мільярда євро", – зазначили аналітики.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Така ситуація стала можливою, оскільки Євросоюз надав Чехії дозвіл на імпорт нафти з Росії, попри санкції, запроваджені проти цієї країни.

Втім, залежність Чехії від російської нафти зросла в 2023-му до приблизно 60%, попри наміри уряду припинити покупки у Росії. На початку цього року ця цифра знизилася до рівня, який був перед введенням заборони. 

У звіті стверджується, що ринок має більш ніж достатню кількість запасів, щоб Прага могла покінчити із закупівлями енергоносіїв з Росії.

Уповноважений України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що "невтішно бачити, що дружні країни" все ще ігнорують відмову від російської енергії.

В свою чергу, прессекретар Orlen Unipetrol повідомив, що компанія "відповідає всім застосовним внутрішнім та міжнародним законодавствам та правилам", а також діяла за звільненням від санкцій.

В компанії запевнили, що зараз 90% нафти, переробленої нею, надходять з-за меж Росії.

  • Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. оголосила про укладення угоди. Вона забезпечить продовження постачання російської нафти трубопроводом, що проходить через територію України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies