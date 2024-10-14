Посланець Папи Римського прибув до Москви ​з місією щодо повернення українських дітей і полонених

Посланець Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі прибув до Москви.

Про це повідомляє Vatican News.

Дзуппі зустрінеться з представниками російської влади для сприяння поверненню українських дітей та обміну полоненими.

Директор пресслужби Святого престолу Маттео Бруні раніше підтвердив, що кардинал Дзуппі розпочав візит у Москву в рамках місії, яку йому доручив Папа Франциск.

Дзуппі відвідував Київ і Москву торік у червні, потім - Вашингтон, у липні. Тоді він заявляв, що його візит до Москви "концентрувався на гуманітарних питаннях", а не мирному врегулюванні.