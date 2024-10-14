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Посланець Папи Римського прибув до Москви ​з місією щодо повернення українських дітей і полонених

Маттео Дзуппі зустрінеться з представниками російської влади.

Посланець Папи Римського прибув до Москви ​з місією щодо повернення українських дітей і полонених
Кардинал Маттео Дзуппі
Фото: vaticannews.va

Посланець Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі прибув до Москви. 

Про це повідомляє Vatican News.

Дзуппі зустрінеться з представниками російської влади для сприяння поверненню українських дітей та обміну  полоненими. 

Директор пресслужби Святого престолу Маттео Бруні раніше підтвердив, що кардинал Дзуппі розпочав візит у Москву в рамках місії, яку йому доручив Папа Франциск.

Дзуппі відвідував Київ і Москву торік у червні, потім - Вашингтон, у липні. Тоді він заявляв, що його візит до Москви "концентрувався на гуманітарних питаннях", а не мирному врегулюванні.

  • 11 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав Ватикан під час візиту до Італії, де зустрівся з папою Римським Франциском. Вони провели 35-хвилинну приватну зустріч в Апостольському палаці.
  • "Питання повернення наших людей додому з полону було головним під час зустрічі з Папою Римським Франциском. Розраховуємо на сприяння Святого Престолу поверненню додому захоплених у російський полон українців", – заявив Зеленський після зустрічі.
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