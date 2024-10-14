Посланець Папи Римського прибув до Москви ​з місією щодо повернення українських дітей і полонених

Посланець Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі прибув до Москви.
Про це повідомляє Vatican News.
Дзуппі зустрінеться з представниками російської влади для сприяння поверненню українських дітей та обміну полоненими.
Директор пресслужби Святого престолу Маттео Бруні раніше підтвердив, що кардинал Дзуппі розпочав візит у Москву в рамках місії, яку йому доручив Папа Франциск.
Дзуппі відвідував Київ і Москву торік у червні, потім - Вашингтон, у липні. Тоді він заявляв, що його візит до Москви "концентрувався на гуманітарних питаннях", а не мирному врегулюванні.
- 11 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав Ватикан під час візиту до Італії, де зустрівся з папою Римським Франциском. Вони провели 35-хвилинну приватну зустріч в Апостольському палаці.
- "Питання повернення наших людей додому з полону було головним під час зустрічі з Папою Римським Франциском. Розраховуємо на сприяння Святого Престолу поверненню додому захоплених у російський полон українців", – заявив Зеленський після зустрічі.