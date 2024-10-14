Канада та Індія обмінялись висилкою дипломатів

Протест біля генерального консульства Індії у Ванкувері після вбивства сикхського активіста Хардіпа Сінгха Ніджара

Канада та Індія висилають по шість дипломатів одна одної через загострення суперечки щодо минулорічного вбивства сикхського активіста Хардіпа Сінгха Ніджара.

Про це повідомляє Associated Press.

Зокрема, високопоставлений канадський урядовець заявив, що Канада висилає шістьох індійських дипломатів. Серед них - верховний комісар.

Згодом МЗС Індії повідомило, що також висилає шість канадських дипломатів, та заявили, що Індія відкликає своїх дипломатів.

Таке рішення влада Канади прийняла після того, як поліція виявила докази триваючої насильницької злочинної діяльності, яка пов’язана із урядом Індії.

В свою чергу, Індія відкинула повідомлення Канади про те, що індійський посол є “зацікавленою особою” у справі про вбивство Ніджара.

Хардіпа Сінгха Ніджара вбили 18 червня 2023 року поблизу храму у Ванкувері. Ніджар був одним із канадських лідерів руху за незалежність сикхів, які проживають в Індії.

Втім, індійський уряд вважав його терористом та звинувачував у тому, що той очолює сепаратистське угруповання.