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Британія ввела санкції проти Ірану через ракетний обстріл Ізраїлю 1 жовтня

Під санкції потрапили Іранське космічне агентство та Конструкторське бюро.

Британія ввела санкції проти Ірану через ракетний обстріл Ізраїлю 1 жовтня

Британія ввела нові санкції проти іранських фізичних та юридичних осіб, які повʼязані з ракетною програмою, у відповідь на ракетну атаку Ірану на Ізраїль 1 жовтня.

Про це ідеться у заяві на сайті британського уряду.

Зокрема, обмеження застосовано проти Іранського космічного агентства, яке займається розробкою технології космічних ракет-носіїв, що застосовують у розробці балістичних ракет та Конструкторського бюро (FPSDB), яке проектує та виготовляє різні силові установки.

Також у "чорному списку" Британії опинились сім високопоставлених посадовців армії Ірану, військово-повітряних сил і двох організацій, повʼязаних з розробкою балістичних і крилатих ракет.

Так, під санкції пострапили: головнокомандувач Збройних сил Ірану Абдолрахім Мусав та його заступника Мохаммад-Хоссейн Дадрас; командувач військово-повітряних сил Ірану Хамід Вахед; командувач розвідки Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммад Казем; начальник Об’єднаного штабу іранської армії, заступник начальника з координації іранської армії Хабіболла Саярі; прессекретар КВІР Алі-Мохаммад Наїні; головний інженер Конструкторського бюро силових систем Фарзанеган Хуссейн Пурфарзанеха.

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